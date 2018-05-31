تطبيقات VPN المجانية قد تبيع بياناتك إلى طرف ثالث

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (dailydot)

لا بد من العلم أن لا شيء على الإنترنت مجاني، فإذا لم تكن التطبيق يفرض عليك رسوماً مقابل خدماته أو يحقق الدخل من خلال النقرات أو الإعلانات، فإن بياناتك هي التكلفة. وعلى الرغم من أنك قد تعتقد أن تصفحك آمناً إذا كنت تستخدم تطبيقات الـ (VPN)، فلا ينطبق ذلك بالضرورة على مستخدمي الـ VPN المجاني.

ومعلوم ان هناك عدد من مزودي خدمات VPN المدفوعة، ولكن هناك أيضًا بعض الخيارات المجانية.

وفقًا لمساهم "نيكست ويب"، ناثان ريسنيك، قد تقوم العديد من خدمات VPN المجانية ببيع بياناتك إلى أطراف ثالثة.

يخفي تطبيق VPN عنوان الـ IP الخاص بك وراء عنوان ظاهري ويوجه حركة مرور الويب من خلال موقع مختلف. ويوفر طبقة إضافية من أمان استعراض الويب، مما يسمح لك بالتغلب على عراقيل الحماية أو السماح لك بالوصول إلى المحتوى المقيد جغرافياً.

في إحدى الإعتراضات الموجهة إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، قال مركز الديمقراطية والتكنولوجيا إن جامعة "كارنيجي ميلون" اكتشفت أن تطبيق Hotspot Shield من Android سمح "بمشاركة البيانات الشخصية مع شبكات الإعلانات التابعة لجهات خارجية".

كما تبين مؤخرًا أن عددًا من أهم الشبكات الظاهرية الخاصة كانت تتتبع سلوك المستخدم وتجمع البيانات، ولكنها لا تُباع بالضرورة إلى أطراف ثالثة، والبيانات تتضمن أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، بالإضافة إلى نوع الجهاز المستخدم، وعنوان IP، وإحصاءات استخدام عرض النطاق الترددي.

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