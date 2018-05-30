ملايين البريطانيين.. ستمنعهم "واتساب" عن خدماتها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



هل يمكنك التخلي ليوم واحد عن تطبيق الـ "واتساب"؟ إنه أمر يكاد يكون مستحيل بالنسبة للكثيرين الذين تخلوا عن المكالمات وأصبح تواصلهم مع الأشخاص ومعاملاتهم عبر هذا التطبيق..

في بريطانيا، فرضت "واتساب" حظرا على ملايين المستخدمين، هذا الحظر من شأنه أن يمنعهم من الاستفادة من تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم. وسيُمنع الآن استخدام التطبيق المملوك من قبل فيسبوك، على أي شخص يقل عمره عن 16 عاما، بهدف الامتثال للّائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

وفي هذا الخضم، أدخلت شركة "واتساب" شرط الحد الأدنى للسن، أي أن أي شخص يقل عمره عن 16 عاما سيحتاج إلى موافقة الوالدين أو الوصي، من أجل استخدام التطبيق، وفق موقع صحيفة "ميرور".

وقالت الشركة إنه عبر هذا التحديث سيكون بإمكانها تلبية معايير الشفافية العالية الجديدة، لكيفية حماية خصوصية المستخدمين، وسيتعين على أي مستخدم لم يثبت عمره، قبل دخول قانون GDPR حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي 25 مايو/ آيار، الامتثال للمتطلبات الجديدة للاستمرار في استخدام "واتساب"..

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