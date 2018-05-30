ما هو المرض القاتل السريع الإنتشار الذي حذر منه "بيل غيتس"؟

أخبار الآن| دبي - الأإمارات العربية المتحدة

في سابقة من نوعها، حذر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، "بيل غيتس"، من مرض فتاك قد ينتشر في أقل من 6 أشهر، هذا المرض قد يقضي على 30 مليون شخص. ووصف "بيل غيتس" المرض بالإرهاب الجديد الذي سيقتل 30 مليون شخص في أقل من عام، وحدد مدة انتشاره في 6 أشهر فقط، في الوقت الذي شدد فيه على أن التشخيص السريع يعني بالإمكان عزل المصابين بسرعة في حال اكتشاف إصابتهم بمرض جديد.

وقال "غيتس" خلال حديثه في مؤتمر الشهر الماضي: "هناك مجال واحد لا يحرز فيه العالم تقدما كبيرا، وهو التأهب لهذا الوباء"، كما حذر "غيتس" من أن "الهاكرز" قادرون على تطوير أمراض يعتمدونها كأسلحة جديدة، مشيرا إلى أن بإمكانهم إنشاء شكل جديد من الجدري في المختبرات، أو سلالة معدية وقاتلة من فيروس "الإنفلونزا"..

كيف يمكن أن ينتشر هذا المرض؟

قال غيتس "مع انتشار السفر في جميع أنحاء العالم، لن يمر وقت طويل قبل أن ينتشر هذا المرض الفتاك"، وقد عرض "غيتس" شريط فيديو يظهر فيه محاكاة لمدى سرعة انتشار "إنفلونزا" مميتة، وما يثير القلق هو أن هذه المحاكاة توضح أن السلالة القاتلة من الإنفلونزا قد تقضي على 30 مليون شخص خلال 6 أشهر فقط..

وأكد الملياردير الأمريكي أن الحكومات لا تتصرف بالسرعة الكافية للتصدي لهذا الخطر، قائلا: "العالم بحاجة إلى الاستعداد للأوبئة بالطريقة الجادة ذاتها التي يستعد بها للحرب" من أجل مجابهة التهديدات البيولوجية..

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