نجوم يوتيوب ينتقدون تجارب الموقع الجديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

يقوم موقع يوتيوب بتجارب جديدة مما جعل مجموعة من أشهر نجومه، بانتقاد التجارب التي يقوم بها. وبدأ يوتيوب اختبار خوارزمية تغيير ترتيب مقاطع الفيديو التي تظهر في صفحات المشتركين. وقام أحد المستخدمين بالشكوى على شبكات التواصل الاجتماعي من هذا الأمر.

أحد نجوم يوتيوب اعتبر ان الموقع اتخذ أسوأ قرار منذ سنوات. وقال غاري سي وهو صانع فيديو على يوتيوب "عندما تضغط ايقونة (اشترك) على قناة على يوتيوب، يعني ذلك أنني أريد أن أشاهد المزيد من ذلك المحتوى".وأضاف "لا أتوقع أن أجبر على مشاهدة ما يظن يوتيوب أنني أود مشاهدته"، بحسب ما ورد في بي بي سي.

ولكن موقع يوتيوب دافع عن القرار الذي قام به حيث قال "إن التجربة شملت عددا صغيراً من الأشخاص" وأكد أن الترتيب "وفقا للأفضلية الشخصية".

قبل أن يبدأ يوتيوب بالتجارب، كان يضع مقاطع الفيديو وفقا للترتيب الزمني من القنوات التي يشترك فيها المستخدم حيث كان لدى المستخدم صفحة يجد بها المحتوى المضل لديه. وقد اشتكى مسبقاً العديد من صناع الفيديو من أن مقاطعهم لا تظهر في صفحات مشتركيهم. وتساءل صناع الفيديو عما إذا كان يوتيوب يفعل ذلك عمداً لزيادة بقاء المستخدمين على يوتيوب وزيادة الأرباح.

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