هذه الحيوانات تصوم فترات معينة مثل الإنسان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



غالبا ما توضح لنا الطبيعة ما هو مخالف للمعتقدات السائدة، حيث لا يقتصر سلوك الصيام على البشر فقط، فهناك بعض الحيوانات تصوم لفترات طويلة إما لسبب التخلص من السموم أو الهجرة، حيث تمتنع أحيانا عن تناول الطعام لفترات طويلة. فما هي تلك الحيوانات؟ وما السبب في صيامها؟ وفق موقع "قل ودل".

السناجب

هناك أنواع متعددة من السناجب في العالم، بعضها يعيش على الأشجار، ومنها من يسكن الجحور على الأرض. لكن الأمر المشترك بين كافة أنواع السناجب، هو أنهم يصومون أيام عدة، خلال فصل الشتاء الذي يمتنعون فيه عن الحركة بصورة شبه تامة، للاستعداد لمرحلة السبات العميق في الفصول الباردة، بينما تقوم تلك السناجب بتأمين نفسها عن طريق تناول الطعام بنهم في فترات الصيف..

السلمون

تتميز أسماك السلمون بالاندماج في رحلات بحرية طويلة جدا، هذه الرحلات تصل أحيانا إلى شهور عدة، وهو ما يجعلها تصوم تلك الفترات رغم طول مدتها، لضمان المحافظة على رشاقتها، مما يمنحها سهولة الحركة اللازمة، من أجل استكمال تلك الرحلات الطويلة، كما تمكنها من الهرب من أي عدو..

الأسود

من المعروف أن الأسود تتميز بالنهم للحوم، والذي يجعلهم يبحثون بشكل دائم عن فريستهم التالية، فإن هذا لا يمنع الأسود عن الصيام ليوم واحد في الأسبوع، وهو ما ثبت أنهم يقومون به من أجل تخليص أجسادهم من الحمض السام، الذي يأتي على خلفية تناولهم للحوم بكثرة، وهو المعروف بحمض البوليك!

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