آخر إصدارت "أبل".. شاحن جديد لـ "الآيفون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة "أبل" الأمريكية تعتزم الكشف عن 3 نماذج جديدة من شاحن هاتف آيفون خلال هذا العام ومن المتوقع أن تكون بأحجام متنوعة وبأسعار أرخص من الشاحن الحالي.



هذه المعلومة حصل عليها موقع "9to5mac " الذي رصد أيضاً خفض سعر كابل الشاحن USB-C بنسبة 25 في المئة تقريباً في أمريكا أي من 25 دولارًا إلى 19 دولارًا، وبحسب المحلليلن التقنيين فإن هذا التغيير يكشف الكثير من الناحية الاستراتيجية المتّبعة من الشركة.



وفي سياق متصل، رجّح موقع Forbes للأخبار التقنية أن آبل تعتزم اتباع طريقتين لتخفيض تكلفة أجهزة آيفون للمستخدمين الجدد بأكثر من 200 دولار.

وسيتم تطبيق هذه الخطوة من خلال 3 خطوات، الأولى عبر خفض سعر الهاتف الجديد بنحو 100 دولار، والثانية من خلال توفير 75 دولاراً على المستخدمين عن طريق تضمين الشاحن السريع في علبة الهاتف وليس كأكسسوار إضافي. والخطة الثالثة من خلال تخفيض كلفة إنتاج الهاتف.

وكانت تسريبات ذكرت أن "أبل" تدرس خطوات من أجل تخفيض أسعار هواتف آيفون الجديدة، وذلك عن طريق تقليص تكلفة الإنتاج.

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