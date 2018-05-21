شركة "سونو موتورز" تطور سيارة كهربائية بالطاقة الشمسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

كشفت شركة "سونو موتورز" الألمانية الناشئة إبداعها في إنتاج و تطوير سيارة كهربائية مدمجة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضحت الشركة أن سيارتها الجديدة، التي تحمل إسم "Sion" ، تظهر بطول 4.11 متر، ومجهزة بخمسة مقاعد، كما أنها مزودة بخلايا شمسية بالسقف والجوانب، التي تعمل على معالجة أشعة الشمس المباشرة والضوء المنتشر حتى تتمكن من التقاط ضوء الشمس المنعكس من واجهات المنازل على سبيل المثال؛ وهو ما يساعد السيارة على الوصول إلى مدى سير يبلغ 250 كلم/س بفضل البطارية سعة 30 كيلووات ساعة.

وبسواعد المحرك الكهربائي، الذي تبلغ قوته 80 كيلووات، تنطلق السيارة بسرعة قصوى 140 كلم/س، كما أنها تعمل كمصدر للطاقة أيضاً؛ حيث يمكن أن تمد بعض الأجهزة الكهربائية بالتيار اللازم لعملها مثل الشواية الكهربائية، أو المكنسة الكهربائية، أو حتى شحن سيارة ion أخرى. وينبغي أن تتم هذه العملية عبر تطبيق Sono لتحديد كمية التيار.

ويبلغ سعر السيارة 16 ألف يورو بدون البطارية، في حين يبلغ سعر البطارية 4 آلاف يورو. ومن المقرر إطلاقها في الأسواق بحلول عام 2019.

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