ميزة "جميل" تكمل رسائل البريد الإلكتروني نيابة عنك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -

تعتبر خدمة البريد الإلكتروني "gmail" خدمة بريد مجانية، تقدمها بعض الشركات عبر الإنترنت مثل شركة جوجل، وهي من أشهر الخدمات التي تعتمد في التراسل، حاليا تعتبر ميزة #جميل من أفضل الإعلانات التي صدرت عن Google I / O لهذا العام، هذه الميزة التي تُعرف باسم Smart Compose، يمكنها إكمال الرسائل الإلكترونية بالكامل نيابة عنك. وعلى عكس العديد من الإعلانات الأخرى من Google I / O،

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، يمكن بالفعل تشغيل Smart Compose واستخدامها الآن، وكل ذلك جزء من التجربة الجديدة التي طرحتها #غوغل للعملاء:

إليك كيفية تشغيل جميل لـ Smart Compose، وكيفية استخدامه

- يجب عليك تنشيط تجربة جميل الجديدة. عندها ستحصل على تحية ترحيب صغيرة جذابة تتيح لك معرفة أنك قمت بتنشيط التصميم الجديد.

- الآن بعد أن أصبحت في جميل الجديد، انتقل إلى رمز الخيارات.

- انقر فوق الإعدادات.

- في علامة التبويب "عام" في إعداداتك، مرر للأسفل وسيظهر لك خيار يسمى "تمكين الوصول التجريبي"، قم بتشغيله، سيؤدي هذا إلى تحديث جميل تلقائيا..

- الآن وبعد أن أصبح البريد الخاص بك متاحاً للتجارب، يمكنك الرجوع إلى إعداداتك، ويجب أن ترى خياراً جديداً باسم “Smart Compose”، قم بالتأكد من تشغيل اقتراحات الكتابة.

- الآن ابدأ رسالة #بريد_إلكتروني جديدة بالضغط على الزر "إنشاء" في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة، وابدأ في كتابة رسالتك. ولاستخدام اقتراحات الإكمال التلقائي التي تقدمها لك "غوغل"، ما عليك سوى الضغط على مفتاح Tab.

يذكر أن هذا هو الإصدار التجريبي المبكر من ميزة Smart Compose، لذا من المرجح أن تعدل غوغل في المستقبل مستويات الاستجابة في هذه الخدمة.

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