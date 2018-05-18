جوارب ذكية ترسل بيانات المرضى إلى الطبيب المعالج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ابتكر علماء جوارب ذكية متصلة بالانترنت تسمح بتلقي العلاج من قبل طبيب أو معالج فيزيائي في أي مكان في العالم.

وتحمل الجوارب ثلاثة أجهزة استشعار تقرأ توزيع الوزن والحركة وتوجه القدم، كما يرصد النظام البيانات لكل من المريض والطبيب للمساعدة في التقييم والعلاج.

وكان علماء شركة Siren قد ابتكروا في وقت سابق جوارب ذكية لمرضى السكري مزودة بأجهزة استشعار دقيقة مثبتة في نسيجها.

وتراقب هذه الأجهزة باستمرار حرارة القدمين في ست نقاط، حيث يشير ارتفاع درجة الحرارة في أي نقطة منها إلى بداية التهاب في الجسم، يسبق تكون التقرحات وغيرها.

كما أن هذه الأجهزة ترسل إشارات عبر تطبيق بلوتوث إلى تطبيق آخر خاص يثبته المريض في هاتفه الذكي، يعلم المريض فورا بوجود جرح أو تقرح جديد ليقوم بمراجعة الطبيب، وعند عدم توفر الهاتف الذكي لدى المريض، يرسل الجهاز الإشارة عبر صفارة إنذار خاصة.

ويشير مبتكرو الجوارب الذكية إلى أنها قابلة للغسل لأن الأجهزة تصبح نشطة فقط عند ارتدائها، مع العلم أن مدة خدمة بطاريات هذه الجوارب خمسة أشهر فقط.

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