كويكب يمر اليوم بالقرب من الأرض.. هل يشكل خطرا علينا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا يوجد كوكب الأرض منفردا فى الفضاء، بل يحيط به العديد من النجوم والكويكبات والأجرام السماوية المختلفة، بعضها يسير بشكل منتظم، والبعض الآخر يتأثر ببعض الأحداث التى تجعله يتخذ مسارات غير متوقعة، وخلال السنوات الماضية كان هناك العديد من الكويكبات والأجسام التى مرت بجانب كوكبنا بسلام، واليوم يمر كويكب جديد معروف باسم WC9 2010 من كوكب الأرض على مسافة هى الأقرب منذ 300 عام، وهو ما يسبب القلق لدى البعض من أن يصطدم بنا.

كويكب 2010 WC9

من المقرر أن يمر الكويكب سريع الحركة اليوم الثلاثاء، على مسافة حوالى 126،000 ميل من الأرض، وهى نصف المسافة بين الأرض والقمر، وبحسب موقع EarthSky.org لم يمر أى جسم بجانب الأرض من تلك المسافة القريبة منذ 300 عام.

ويتحرك الكويكب فى الفضاء بسرعة 29،000 ميل فى الساعة تقريبًا، ويبلغ قطره من 60 إلى 134 مترًا، وقال د. إرين ريان، خبير الكويكبات فى مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، إن الكويكب يمكن مشاهدته بالعين المجردة أثناء المرور بالأرض من بعض المدن.

وقال بول تشوداس، مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض بمختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا فى باسادينا بولاية كاليفورنيا، إن الفلكيين اكتشفوا 2010 WC9 فى عام 2010، وفى ذلك الوقت لم يتمكن الباحثون من تتبع مداره، وبالتالى لم يتمكنوا من التنبؤ بوقت ظهوره مرة أخرى، وبعد ذلك قاموا بدارسة اتجاهاته وأكدوا أنه لا يشكل أى تهديد للأرض، وأضاف أن المعلومات المتوفرة لدى العلماء كافية لطمأنة العالم.

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سيمر بسلام ولن يصطدم

أوضح العلماء أنه فى حالة ضرب كويكب بحجم WC9 الأرض من الممكن أن يسبب فى تشكيل فوهة صغيرة، بالإضافة إلى تكسير النوافذ كما حدث عام 2013، عندما انفجر نيزك فى الغلاف الجوى فوق تشيليابينسك، روسيا، وهذا إذا كان عبارة عن صخر.

لكن بعض الكويكبات يغلب المعدن على كتلتها، وفى هذه الحالة يمكن أن يسبب فوهة كبيرة للغاية، بالإضافة إلى إلحاق خسائر بالمدينة التى سيسقط عليها.

وقال العلماء إن كويكبًا بحجم 2010 WC9 احتمال اصطدامه بالأرض هو مرة واحدة فقط كل 6000 عام، وأضاف أيمى مازر، خبير الكويكبات: "لا توجد كائنات تم تحديدها معروفة بأنها فى مسار تصادمى مع الأرض حتى الآن".

ومن الجدير بالذكر أن هذا الكويكب أكبر من نيزك تشيليابينسك الذى ضرب روسيا عام 2013، مما تسبب فى إصابة 1500 شخص واحتاجوا للعناية الطبية، ولكن أكدت أكثر من جهة أنه لا يشكل أى خطر، ونظرًا لأنه يمر بالقرب من الأرض، سيتابع الخبراء سيرته وسيتم بث مروره مباشرة على الإنترنت، وسيستمر البث لمدة أقل من 25 دقيقة، وسوف يتحرك الكويكب بسرعة كبيرة.

وخلال مارس الماضى مر كويكب فى حجم حافلة بجانب الأرض بسرعة 11,600 ميل فى الساعة، وكان يحمل اسم "2018 DV1"، وكان على بعد 65 ألف ميل من الأرض، أى حوالى ثلث المسافة بين الأرض والقمر، وتم رصده بفضل واحد من التليسكوبات الأقوى فى العالم.

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