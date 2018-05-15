علماء يصفون الغزال ذات "الرأسين" بالإكتشاف المذهل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في أيار/مايو 2016، اكتشف اثنان من جامعي فطر عيش الغراب جثة صغير غزال برأسين في غابة بولاية مينيسوتا، مما استدعى إجراء دراسة للتعرف على تاريخ مثل هذه الحالات.

وبعد نحو عامين من البحث، توصل الباحثون إلى أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها المسجلة تاريخيا لغزال أبيض الذيل برأسين، يكتمل فيها نمو الحيوان ويولد طبيعيا.

الدكتور أنجلو ، الذي يعمل في جامعة جورجيا، قال بحسب ما ذكرت الاندبندنت، "إنه أمر مذهل ونادر للغاية، لا يمكننا حتى تقدير ندرة هذا الامر فمن بين عشرات الملايين من الحالات التي تولد سنوياً في الولايات المتحدة ، هناك على الأرجح بعض التشوهات التي تحدث في البرية ونحن لا نعرف بها"، "هذه الحالة لم يتم رصدها من قبل. هناك حالات تم الإبلاغ عنها لأجنة حيوانات ذوات حوافر برأسين، لكن لم يولد أي منها بشكل طبيعي".

وفي حالتين سابقتين مسجلتين لغزال أبيض الذيل برأسين، لم يتمكن أي منهما من البقاء على قيد الحياة حتى الولادة.

وكشف تشريح جثة صغير الغزال، أن لديه رأسين ورقبتين بشكل منفصل، يرتبط كل منهما بعمود فقري واحد، فيما احتوت الأحشاء على عضو واحد من معظم الأعضاء الرئيسية.

الصور من موقع independent

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