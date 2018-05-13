نفاذ البطارية.. مشكلة كبرى في الهواتف الذكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الاخبار)

رغم ما جاءت بهِ الهواتف الذكية اليوم من ميزاتٍ ومواصفات بالجملة، لا يمكنُ حصرها ، إلا أن معظمَ الشركات العالمية مختلفة الأسماء والجنسيات، مازالت هواتفها تعاني من مشكلةٍ جوهرية، انعكست سلباً على هذه الهواتف، وجعلت المستخدمينَ يبتعدونَ عن النوعيات التي تعاني من هذه المشكلة، رغمَ كثرةِ ما تأتيهم بهِ من وظائف وإمكانيات، وهي تتلخصُ اليوم بمشكلةِ بطارية الهاتف، وطاقتها سريعة الإهدار والنفاد، حتى مع أقلِ نوعياتِ الاستخدام للهاتف.

ورغمَ الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركات العالمية المنتجة للهواتف الذكية، لإنتاج بطارياتٍ قادرة على الصمود لأطولِ فترةٍ ممكنة، إلا أن معظمَ الهواتف الذكية مازالت تعاني من مشكلةِ سرعة ِنفادِ طاقة هذه الأخيرة، وعدمِ صمودِ أغلبها ليومِ عملٍ واحد.





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