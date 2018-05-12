إنتبه.. فيروس "إباحي" يسلط تهديداته على الأجهزة الإلكترونية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة -



يعرف "الفيروس الإلكتروني" على أنه برنامج تخريبي يتم برمجته بأيدي مبرمجين محترفين، ويحدث هذا البرنامج خللا في خصائص الملفات التي يستهدفها ليجعلها تحت سيطرة المبرمج.. فهل عادت هذه الفيروسات أن تقض مضجع المستخدمين من جديد؟

في هذا السياق، حذر خبراء يتبعون شركة "Trend Micro" المتخصصة بأمن المعلومات من انتشار فيروس إلكتروني جديد عبر إحدى الألعاب الإباحية الإلكترونية، ووفقا للخبراء فإن فيروس "Maikspy" الخبيث ينتقل إلى الأجهزة العاملة بنظامي "أندرويد" وويندوز عبر تطبيق إلكتروني يدعى "Mia Khalifa Porn Game"، يحمل اسم الممثلة الإباحية ميا خليفة، وفق موقع "لابف. رو".

عادة، ما يبدأ هذا الفيروس عمله باختراق الأجهزة عندما تظهر للمستخدم رسالة تحذر من وجود خطأ في نظام التشغيل وتطلب منه حذف هذا الخطأ عبر الضغط على زر معين، وفي حال تنفيذ الأمر يبدأ هذا الفيروس بالوصول إلى بيانات الجهاز والبرامج والتطبيقات الموجودة فيه، وحتى الحسابات الإلكترونية وكلمات المرور والرسائل النصية والأرقام المخزنة..

ويحذر الخبراء دوما من تحميل التطبيقات والألعاب غير الموثوقة، حتى أن شركة "كاسبيرسكي" حذرت من تطبيقات التعارف عبر الإنترنت حيث وجدت في عدد واسع منها فيروسات تخترق أجهزة المستخدمين وتتجسس على بياناتهم وأماكن تواجدهم..

اقرأ أيضا:

فيروس "الفدية الخبيث".. القصة الكاملة