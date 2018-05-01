فيسبوك يخطو خطوة جريئة.. و"رسائله تمر عبر الجلد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يبدو أن "الموقع الأزرق" بدأ العمل على تقنية تسمح للأشخاص بالشعور برسائل الهاتف الذكي من خلال بشرتهم عندما يتعذر عليهم الوصول إلى أجهزتهم، في خطوة متقدمة جدا.. في التفاصيل، طور فريق من العلماء التابعين للشبكة الاجتماعية نموذجا أوليا لجهاز يعمل على ترجمة الكلمات المكتوبة إلى اهتزازات إلكترونية ونقلها عبر الذراع، عبر تحويل تلك الرسائل إلى تعليمات برمجية وتوفيرها للمستخدم من خلال سلسلة من الاهتزازات المتتالية..

كيف يتلقى صاحب الجهاز الرسالة؟

في الغالب، يتعلم صاحب الجهاز ما تعنيه هذه التعليمات، وهو ما يسمح له بفك تشفير الرسائل بسرعة، من دون إزعاج الناس من حوله.. وفق ورقة البحث التي نشرها فريق أبحاث العملاق الاجتماعي فإن الجهاز يرسل الرسائل إلى البشرة حتى يتمكن المستخدم من البقاء على اتصال حتى عندما يكون هاتفه الذكي أو جهازه الحاسب اللوحي أو أجهزة الحاسب المحمولة بعيدة المنال..

في هذا الصدد، قال باحثون أمريكيون إن مدمني وسائل التواصل الاجتماعي غير قادرين على تفحص أجهزتهم عند تواجدهم في اجتماع أو فيلم أو شيء من هذا القبيل، بحيث إن الطريقة الجديدة تسمح لهم بالشعور بالرسائل عبر أذرعهم..

ما هي أهداف التقنية المعتمدة؟

تزعم الأبحاث التي نشرتها فيسبوك أن المنتج مطلوب لمنع الأشخاص الذين يفتقدون مكالمة أو نصا أو تنبيها هاما، ويمكن لهذا النظام أن يعمل بمثابة نسخة محدثة من نظام مورس Morse، وهي الطريقة القديمة لنقل المعلومات النصية عبر سلسلة من الإشارات الصوتية أو الأضواء أو النقرات التي يمكن أن يفهمها الطرف الآخر مباشرة..

وتشير الرسوم البيانية إلى أن الجهاز يمكن استخدامه أيضا من قبل السائقين أو عند حمل أكياس التسوق في كلتا اليدين، لكن نشطاء الحريات المدنية يحذرون من أن التكنولوجيا يمكن أن توفر سبيلا آخر للشركات لغزو الحياة الخاصة واستغلال البيانات الشخصية..



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