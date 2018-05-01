براءة اختراع روسية قد تعيد للأعضاء المصابة وظيفتها من جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد تحدث إصابات وحوادث كثيرة في الحياة اليومية، كما يمكن أن يمس احد أعضاء الجسم بأذى مما يجعله غير قادر على أداء مهامه بشكل جيد، لهذا السبب ابتكر علماء من جامعة "تومسك" بالتعاون مع المؤسسة البحثية الإنتاجية الجامعية، حاضنة من "التيتانيوم" و "النيكل" تستخدم لاستعادة وظائف أعضاء الجسم المصابة.. بحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية..

وبهذا الخصوص، حصل العلماء على براءة اختراع حاضنة جديدة لنقل الخلايا إلى عضو الجسم المصاب، وهي مصنوعة من خيوط رفيعة من سبيكة "نيكليد" التيتانيوم (مركب من النيكل والتيتانيوم)..

ويقول البروفيسور، غريغوري دامبايف، من جامعة سيبيريا الطبية: "بعد مرحلة التكيف، تبدأ الخلايا داخل الحاضنة بالقيام بوظيفة العضو المصاب جزئيا أو كليا وتخلق تأثيرا علاجيا. ومع مرور الوقت تزداد فعاليتها، حيث ستنمو في بنيتها أوعية دموية ولمفاوية وتصبح تقريبا بنفس مستوى عمل العضو الطبيعي"، وقد بدأ استخدام هذه الحاضنة في مستشفيات تومسك ومستشفى جامعة سيبيريا الطبية..

بفضل هذه الطريقة الجديدة، أصبحت الحاضنة أكثر متانة وأصبحت تتسع لعدد أكبر من الخلايا، ما زاد من فعاليتها 1.5 مرة.كما أن الحاضنة تصنع من خيوط سبيكة التيتانيوم والنيكل بسمك 25-40 ميكرون، ما زاد من حجمها لتستوعب خلايا أكثر بـ 1.5 مرة، وزادت مدة خدمتها أيضا..



اقرأ أيضا:

"أبل" تنتهك بنود براءة الإختراع.. وتجبر على دفع غرامة كبيرة