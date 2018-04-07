ابتكار جهاز قابل للارتداء يتيح لك التحدث بصمت

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

طور باحثون جهازا مبتكرا للكتابة بصمت على أجهزة الكمبيوتر باستخدام الأفكار فقط، وهو دقيق بـ90% تقريبا. وتُفسر سماعة الرأس المطورة ما يفكرُ فيه المستخدمون بصمت، ما يمنَحُهُم قِوى خارقة ً تمكنهم من التحكم بالأجهزة الذكية من دون الحاجة إلى التكلم..وعندما يُفكر الناس في الأمور اللفظية، يُرسل الدماغ ٍ إشارات إلى عضلات الوجه، حتى لو لم يتم البوح بالأفكار بصوت عال. وفي الوقت الحالي، يمكن لجهاز "AlterEgo"، التعرفَ على الأرقام من 0 إلى 9، كما يَحوي مفرداتٍ من حوالى 100 كلمة.

وفي حديث مع New Scientist، أوضح، أرناف كابور، مبتكر الجهاز بالتعاون مع باتي مايس، أن السماعة المطورة تمنح المستخدمين قوى خارقة، حيث يتكون النظام من جهاز قابل للارتداء ونظام حوسبة مرتبط مباشرة ببرنامج يمكنه التواصل مع غوغل، دون أن يتم اكتشافه من قبل شخص آخر.

وتلتقط الأقطاب الكهربائية الإشارات العصبية العضلية في الفك والوجه، حيث تنشط عندما يتحدث المستخدمون في أدمغتهم. ويتم نقل الإشارات إلى نظام التعلم الآلي المدرب على ربط إشارات معينة بكلمات محددة.

كما يتضمن الجهاز زوجا من سماعات توصيل-العظام، التي تنقل الاهتزازات عبر عظام الوجه إلى الأذن الداخلية. ولا تعوق هذه السماعات قناة الأذن، حتى يتمكن المستخدمون من سماع المعلومات دون مقاطعة محادثاتهم.

ووصف الباحثون جهازهم في ورقة بحثية قُدمت في مؤتمر ACM Intelligent User Interface، التابع لمؤسسة الحاسبات.

كما تقوم شركات أخرى، مثل Neuralink المملوكة من قبل الملياردير إيلون موسك، بتطوير واجهات حاسوبية على غرار "ماتريكس"، لمنح المستخدمين قدرات ذهنية متقدمة.



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