تويتر يحظر أكثر من مليون حساب يروج للمحتوى الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

واجهت تويتر ضغوطا كبيرة من الحكومات عبر العالم لتضييق الخناق على ما اسمته "الجهاديين والمستخدمين الذين يروجون للعنف والاعتداءات عبر حساباتهم عليه".

أعلنت شبكة تويتر اليوم الخميس، أنها علّقت منذ 2015 أكثر من مليون حساب بزعم "ترويجها للارهاب"، مشيرة الى أن جهودها هذه بدأت بجعل منصة التواصل الاجتماعي "مكانا غير مرغوب" للدعوة الى العنف.

وفي تقريرها الأخير للشفافية، قالت تويتر إنها علّقت 274،460 حسابا بين تموز/يوليو وكانون الاول/ديسمبر 2017 بسبب ارتكابها "مخالفات مرتبطة بالترويج للارهاب"، ما يرفع عدد الحسابات المعلّقة إلى أكثر من مليون حساب منذ العام 2015.

وقالت تويتر في بيان إن الرقم المعلن يمثّل انخفاضا بنسبة 8،4 بالمئة بالمقارنة مع عدد الحسابات التي علّقت في الفترة التي سبقت وهو ايضا ثاني انخفاض على التوالي.

وقال فريق السياسة العامة في تويتر "نستمر في رؤية التأثير الايجابي والكبير لسنوات من العمل الشاق لجعل موقعنا مكانا غير مرغوب للدعوة للارهاب، ما أدى إلى تحول كبير في هذا النوع من الانشطة بعيدا عن تويتر".



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