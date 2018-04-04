فيسبوك يعتذر عن فضيحة الفيديو ويقدم مبرراته

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (صحف)

اعتذر موقع فيسبوك، عن أحدثِ فضيحةٍ لهُ بعدما تبين أن منصةَ التواصلِ الاجتماعي تحتفظُ بمقاطعِ فيديو سجلها المستخدمون ثم قاموا بحذفها دونَ أن يشاركوها على صفحاتهم.

واعتبرَ فيسبوك أن ثغرةً أدت إلى احتفاظِ الموقع بنسخٍ من مقاطعِ الفيديو، وأبدى مستخدمون، في الآونة الأخيرة، استغرابهم بعدما وجدوا أن مقاطعَ محذوفة قبلَ عدةِ أعوامٍ ما زالت في سجلهم.

وأشار موقع التواصل الاجتماعي الذي يواجه انتقادات واسعة، إلى أن المحتوى المحذوف لم تجر مشاركته نهائيا على الصفحات، وأكد أن العمل جار لإزالة ما ظل عالقا منذ عدة أعوام.

وحصل هذا المشكل التقني حين كان فيسبوك يتيح تسجيل مقاطع فيديو والقيام بمشاركتها على الصفحة، لكن بعض المستخدمين يسجلون مقطعا ثم يقررون عدم نشرها.

ونبه خبراء التقنية، مؤخرا، إلى أن فيسبوك يحتفظ بالأرقام المسجلة في هاتف المستخدم، كما أنه يدون سجلا بالمكالمات التي أجراها والرسائل التي بعث بها.

وخسر فيسبوك مليارات الدولارات، مؤخرا، بعدما تبين أن شركة أميركية خرقت بيانات خمسين مليون مستخدم لفائدة حملة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة سنة 2016.



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