"سناب شات" يطلق خاصية مكالمات الفيديو الجماعية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أطلَق تطبيق المحادثات سناب شات خدمة جديدة للمستخدمين تمكنهم من إجراء محادثة فيديو مباشرة مع 16 شخصا في وقت واحد، ويمكن استخدام الصوت فقط وإخفاء الفيديو حسب الرغبة، وأكدت الشركة انها ستُعمم التغييرات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وواجه التطبيق انتقادات كبيرة مؤخرا بعد التحديث وإعادة التصميم التي قام بها. و وَوقع أكثر 1.2 مليون مستخدِم على مذكرة تطالب بالعودة إلى الشكل القديم للتطبيق.

ويمكن لمستخدمي التطبيق دعوة بعضهم البعض للمشاركة في المحادثة من خلال اسم المستخدم، باستخدام رمز @ قبل الإسم في المشاركات التي يكتبونها، وبثت الشركة أول الإعلانات التليفزيونية عن سناب شات داخل الولايات المتحدة، خلال العطلة الأسبوعية. ولاحظ المراقبون أنها تلعب على عاطفة الصداقة الأسرية وجذب فئة كبار السن.



وقال جاك كينت، من مؤسسة آى اتش ايس ماركيت للاستشارات :"أسست سناب شات نموها المبكر على عامل جذب جمهور يرتكز بقوة على الشباب"، وأوضح أن خطط الشركة للنمو يجب أن توسع القاعدة المستهدفة نحو المزيد من الجمهور، وأضاف :"التحدي الأهم حاليا يكمن في كيفية إضافة مستخدمين كبار في السن دون التخلي عن العامل المؤثر (الشباب) الذي ساعد في دفع نموها المبكر".



من ناحية أخرى، زعم موقع "زافيرج" الإخباري أن الإعلان الجديد أخفق، وكتبت ميغان فاروخمانش للموقع إن سناب شات "هو مكان تبادل النكات السخيفة مع أصدقائك، والأفكار غير الهامة، أو الأشياء التافهة التي التي لا تنساها بعد مرور 5 ثوانٍ"، وأضافت أن محاولات سناب شات الضعيفة للفوز على المنافسين الأخرين "تسببت إما في سوء فهم منتجها في جوهره، أو أشارت إلى رغبة في إعادة تأطير المنتج كبديل ثان للمنصات الموجودة بالفعل"..

اقرأ أيضا:

كيف يمكن إنقاذ تطبيق "سناب شات" بعد سيل من الشكاوى؟

