"إنستغرام" يسمح بتنزيل الصور الشخصية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



سيتيح تطبيق إنستغرام، لمستخدميه تنزيلَ جميعِ صورهم الشخصية المنشورة على التطبيق بالإضافةِ للبيانات الشخصية التي تمَ مشاركتها، على خطى موقع فيسبوك. ولم تكن هناك أيُ طريقةٍ لتنزيل الصور على تطبيقِ إنستغرام في السابق، ولكن قانونَ حماية البيانات من الاتحاد الأوروبي الذي أجبرَ مواقعَ التواصل الاجتماعي على التعاملِ بشفافيةٍ أكبر، أجبرَ "إنستغرام" على توفيرِ تلكَ الخدمة.

وذكرت صحيفة "إندبندينت" أن التحديث الجديد للتطبيق سيتضمن خاصية تنزيل الصور والبيانات، التي لم تتوافر في السابق. وأعطى الاتحاد الأوروبي مهلة لمواقع التواصل الاجتماعي حتى 25 من مايو، لكشف بيانات المستخدمين، وذلك بعد فضيحة تسريب موقع فيسبوك بيانات المستخدمين لشركة استشارات سياسية استثمرتها في إعلانات انتخابية. كيف تنزل معلوماتك؟



وتقول الصحيفة إن عملية التنزيل لن تكون بسهولة النقر على زر واحد، بل سيكون على المستخدم إرسال طلب لإنستغرام، الذي سيرسل بدوره رابطا لتحميل الصور والبيانات على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

وسيستغرق إنستغرام 48 ساعة قبل إرسال الرابط. وبالإضافة لصور المستخدم الشخصية والمعلومات، سيرسل إنستغرام كل الصور المؤقتة على خاصية "ستوريز"، وكل الصور التي أُعجب بها المستخدم، وكل الكلمات التي تم البحث عنها، وكل الرسائل الخاصة، وقائمة بأسماء كل متابعيك.

اقرأ أيضا:

"إنستغرام" يخبرك بمن يلتقط "سكرين شوت" لمنشوراتك









