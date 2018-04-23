السعودية تنظم استخدام الطائرات المسيرة لأغراض الترفيه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الأحد أن المملكة باتت في المراحل الأخيرة من تنظيمِ استخدام الطائرات المسيرة لأغراضٍ ترفيهية بعدما استدعى تحليقَ إحداها فوق حي سكني تدخلا أمنيا.

وكالة الأنباءِ السعودية نقلت عن المتحدث الأمني باسمِ وزارةِ الداخلية قولهُ إنهُ إلى حينِ صدورِ القواعد التنظيمية الجديدة، سيتعينُ على هواةِ استخدامِ هذه الطائرات "الحصولُ على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراضِ المخصصةِ لها في المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه".

وأضاف إن "تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد "الدرون" في مراحله النهائية".

يأتي البيان بعد يوم من إعلان المملكة اسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية حلقت فوق حي في الرياض.

ومنعت هيئة الطيران المدني السعودية في 2015 استخدام الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد "من كافة الأنواع والأحجام" دون الحصول على تصاريح مسبقة.

اقرأ أيضا:

دفاعات السعودية اعترضت صاروخ حوثي وسقوط آخر بمنطقة صحراوية