سناب شات يضيف زر "تسوق الآن" لعدسات الواقع المعزز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)



طرحت شركة سناب شات ميزة جديدة لعدسات الواقع المعزز تسمى shoppable للمعلنين.



وتعد الميزة الجديدة بمثابة امتداد لأنواع إعلانات سناب شات الحالية القابلة للتسوق والتي تتيح لجهات التسويق التفاعل مع العملاء من خلال التطبيق،



وبحسب الشركة أصبح بإمكان مستخدمي سناب شات التسوق الآن مباشرة من دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.



ويتمكن المعلنون الآن من تضمين زر "تسوق الآن" على العدسات الدعائية الخاصة بهم التي يمكنها تنفيذ عدد من الإجراءات، مثل السماح للمستخدمين بزيارة أحد مواقع الويب أو مشاهدة فيديو ترويجي أو تثبيت أحد التطبيقات، كل ذلك داخل التطبيق مع خيارات لشراء المنتجات مباشرة، ويتواجد في الوقت الحالي أربع علامات تجارية مشاركة في هذه الميزة هي Clairol و King و STX Entertainment و Adidas.

وتأتي هذه الميزة بعد مرور بضعة أشهر من إطلاق سناب شات لأول تطبيق سطح مكتب، وهو Lens Studio، الذي يتيح لأي شخص إنشاء عدسات واقع معزز خاصة به، كما افتتحت الشركة أخيراً إمكانية استخدام واجهة برمجة تطبيقات التسويق API لجميع المطورين، مما يسمح لأي مطور طرف ثالث تقديم إعلانات نيابة عن العلامات التجارية والوكالات.

وقالت الشركة إن أكثر من 70 مليون مستخدم من مستخدميها يلعبون بالعدسات في كاميرا سناب شات كل يوم، بمعدل ثلاث دقائق من وقت اللعب كل يوم، مع مشاركة 250 مليون لقطة تتضمن شكلاً من أشكال الواقع المعزز، وتحرص الشركة على الترويج لهذه الإحصائيات لأنها تريد من المعلنين الانضمام، في حين يريد المسوقون التحدث إلى جيل الألفية بلغتهم الخاصة، وتبعًا لكون الحديث بلغة الواقع المعزز يزداد، فذلك يعني أن عدسات الواقع المعزز مثمرة.

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