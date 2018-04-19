"كويكب" ضخم كان على وشك الإصطدام بالأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



رصد كويكب على مسافة آمنة بين الأرض والقمر، يدعى GE3 2018، قبل 21 ساعة فقط في 14 أبريل/ نيسان، وهو في منتصف الطريق، وفق استطلاع Catalina Sky، الذي اعتبرته أمر مقلق بعض الشيء، وقال إنه كاد يضرب الأرض..



وفي بيان موسع لموقع spaceweather.com بخصوص هذه الظاهرة قال "كان يمكن أن تتسبب في أضرار إقليمية، وليست عالمية، لأنه حجمه ليس ضخما كما نتصور، ونتيجة لحجمه الصغير ربما كان قد تفكك في الغلاف الجوي قبل الوصول إلى الأرض"، لاحظ spaceweather.com.

ورغم حجمه الصغير، فهو كويكب مهم جدا، كما يوضح أنه كيف يمكن للصخور الفضائية الكبيرة أن تفاجئنا، فقد تم العثور على الكويكب الذي يدعى 2018 GE3، قبل أقل من يوم واحد من قربه من الأرض "..

يقع الكويكب على مدار إهليلجي لشمسنا، ويستغرق 2.5 عاما ليشق طريقه حول النظام الشمسي وعبر مدارات جميع الكواكب الصخرية الأربعة في هذه العملية.

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