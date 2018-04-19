الحرارة تقتل أعظم الحواجز المرجانية في أستراليا (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

تسبب ارتفاع درجات حرارة المياه بسبب الاحتباس الحراري في تدمير مساحة قدرها 700 كيلومتر من الحاجز المرجاني العظيم لأستراليا، الذي يعد فخرا لأستراليا، وهو المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وفق ما توصل إليه فريق من العلماء...

ودمرت المياه الدافئة حول الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا ثلثي منطقة شعاب مساحتها 700 كيلومتر، وذلك خلال الشهور التسعة المنصرمة، حيث حدث أسوأ تكلس يسجل بالموقع المدرج على قائمة التراث العالمي، ويوجه اكتشاف التدمير في شمال الحاجز ضربة قوية للسياحة في المكان الذي أفاد تقرير في 2013 بأنه يدر نحو 5.2 مليار دولار أسترالي (3.9 مليار دولار أمريكي) سنويا، وفق موقع (BBC)..

ويبدو أن الشعاب المرجانية تهترئ بسبب تعرضها للتكلس، ويرجع ذلك إلى مساحة الحاجز المرجاني العظيم الذي يغطي 348 ألف كيلومتر مربع، فهو يعتبر أكبر حاجز مرجاني في العالم..

الجدير بالذكر أن التكلس، يحدث بسبب دفء سطح المياه في المحيط، وهي ظروف مواتية تدفع الشعاب المرجانية إلى طرد الطحالب منها، الشيء الذي يؤدي إلى تكلسها تدريجيا، مع العلم أنه يمكن للشعاب، التي تتكلس قليلا، التعافي إذا انخفضت درجات الحرارة، كما أفاد المسح بأن هذا الأمر حدث بالفعل في الأجزاء الجنوبية من الحاجز، حيث تكون فرص بقاء الشعاب المرجانية حية أكثر..

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