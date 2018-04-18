"هواوي" تجني 15 مليون دولار في 10 ثواني.. بعد طرح هاتفيها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



منذ الإعلان عنهما في شهر مارس/ آذار الماضي، يمثل الهاتفين الرائدين الأحدث من شركة Huawei، أي Huawei P20 و Huawei P20 Pro دفعة كبيرة في سوق الهواتف الذكية، وهذا ما تؤكده لحد الآن حجم المبيعات التي حققها هذين الهاتفين في السوق المحلي للشركة بالصين..

تمكنت الشركة لحد الساعة من بيع وحدات بقيمة 100 مليون "يوان" صيني، وهو ما يعادل أكثر من 15 مليون دولار أمريكي من الهاتفين Huawei P20 و Huawei P20 Pro في البلاد في غضون الثواني العشر الأولى بعد نزولهما لمتجرها الإلكتروني يوم الخميس الماضي، وفق موقع "electrony"..





هذا الإقبال هو بالتأكيد مثير للإعجاب، كما يتنبأ بأن الثنائي سوف ينجحان في الأماكن الأخرى حول العالم، ويتوفر الهاتفين Huawei P20 و Huawei P20 Pro على مستوى العالم في المتاجر المعتمدة من قبل شركة Huawei، وشركات الإتصالات المختارة..

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