"آبل" تناصر البيئة.. وتتبنى الطاقة النظيفة في جل منشآتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



في خطوة مسبوقة كشفت شركة "آبل" عن إنجاز بيئي هو الأول من نوعه في عالم الأعمال، وذلك باعتمادها الكامل على الطاقة المتجددة في تشغيل منشآتها الصناعية والإدارية. في هذا الخضم نوهت الشركة الأمريكية إلى أن كافة مكاتبها ومراكز بيعها أصبحت اليوم مدارة بطاقة الرياح والشمس، وليس فقط منشآتها الصناعية، وفق موقع (CNN)..

وإلى جانب ذلك اعتمدت "آبل" هذه السياسة الخضراء في أكثر من 43 دولة حول العالم، ونتيجة التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب العالمي عليها، باتت تكلفة توليد الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر، وتحذو أبل صوب الاعتماد على الطاقة الخضراء الصرفة.. أما بالنسبة للمولدات التي تشغل منشآت الشركة، فتتنوع بين مزارع كبيرة للرياح وأخرى لألواح الطاقة الشمسية، يقع أكبرها في الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة..

بالإضافة إلى "آبل"، تعد كل من شركتي "Wal-Mart" و"Alphabet Inc" من أكبر مشتري معدات توليد الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، مما عزز بدوره تنمية كل من قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح..

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