فيسبوك تواجه دعوى بسبب صور المستخدمين

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)

تواجه شركة فيسبوك دعوى جماعية تزعم أن شبكة التواصل الاجتماعي تعرفت بشكل غير مشروع على وجوه المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.

ويزيد هذا القرار الذي اصدره قاض امريكي المشكلات المتعلقة بالخصوصية التي تتراكم على الشركة منذ أسابيع، عندما جرى الكشف عن أن شركة استشارات سياسية حصلت على معلومات شخصية لملايين المستخدمين.

وحكم القاضي جيمس دوناتو بالمحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو بأن الدعوى الجماعية هي الوسيلة الأكثر فاعلية لحل النزاع بخصوص استخدام خاصية التعرف على الوجه.

وقالت شركة فيسبوك إنها تراجع القرار. وأضافت في بيان "ما زلنا نعتقد أنه لا وجه لرفع الدعوى وسندافع عن أنفسنا بقوة".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامين لمقيمي الدعوى للتعليق.

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