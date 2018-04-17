طفل عمره 13 سنة يكتشف كنزا بألمانيا من عصر"الفايكينغ"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)

عثر مراهق ألماني في الثالثة عشرة من عمره على كنز تاريخي يضم عملات أموية بجزيرة "روجن" الألمانية، وهو الشيء الذي أثار اهتمام السلطات في بلاده، نظرا لأهمية هذه الحقبة التاريخية المهمة التي يعود لها الكنز..

وقد اكتشف "شون" والتلميذ "لوكا مالاشنيتسشنكو" قطعة، في شهر يناير/ كانون الثاني، بالاستعانة بجهاز لكشف المعادن، في حقل قرب منطقة "شابرودة" في جزيرة "روجن" في بحر البلطيق. ثم عمدت السلطات المحلية إلى نبش الكنز يوميْ 14 و15 أبريل الجاري..

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن عالم الآثار الهاوي "رينيه شون"، ومكتب الآثار الإقليمي، أن "هذا الكنز المكتشف يتألف من مئات القطع من اللؤلؤ والحلي والخواتم المكسورة"، ويبدو أن حوالى مئة قطعة تعود إلى عصر مملكة هارالد الأول (910- 987)؛ وهو ملك رفض معتقدات "الفايكينجز"، وقال رئيس علماء الآثار في منطقة "ميكلمبورغ- بوميرانيا" الشرقية "ديتليف يانتسن": "هذا الكنز هو عبارة عن اكتشاف فريد من نوعه"..

في نفس الوقت عثر على قطع قديمة، مصدرها مناطق بعيدة، خصوصا عملة معدنية من عصر الدولة الأموية، تم تحويلها إلى جوهرة تعود لعام 714م، تعود القطع الأحدث إلى ثمانينيات القرن العاشر، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا الكنز أخفي على يد المقربين من "هارالد الأول" الذي عمد بعد خسارته المعركة ضد ابنه..

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