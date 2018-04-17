شركة "تيسلا" تصدم بعائق.. وتعلق سياراتها من طراز "موديل 3"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)



أكدت شركة "تيسلا" المصنعة للسيارات الكهربائية أنها ستعلق موقتا إنتاج طرازها "موديل 3" لتصحيح مسار التصنيع في ظل التأخير الكبير في تسليم نماذج هذه المركبات، كما سبق للمجموعة أن أوقفت على مدى أسبوع في شباط / فبراير إنتاج هذا الطراز من السيارات الذي يرتدي أهمية خاصة لاستراتيجيتها لأنه سيتيح لها استهداف مستهلكي الفئة الوسطى من السيارات وسوق المركبات الموجهة للعامة، وفق وكالة "رويترز"..

كما كررت الشركة الرسالة عينها التي وجهتها حينها مؤكدة الاثنين 16 أبريل/ نيسان "برنامج انتاج، موديل 3، يشمل محطات تعليق للإنتاج سواء في مصانع فريمونت (في كاليفورنيا)، أو في غيغاغاكتوري 1 (في نيفادا)"..

وقد جاء في الرسالة التي تسلمت نسخة منها وكالة "فرانس برس" "هذه الفترات تُستخدم لتحسين التشغيل الآلي وحل مشكلات الاختناق في الإنتاج لزيارة الوتيرة الانتاجية"، وأشار موقع "بازفيد" الإخباري الذي كان أول الجهات التي كشفت عن تعليق النشاط "على مدى أربعة أيام إلى خمسة" في خط إنتاج "موديل 3" في مصنع "فريمونت"، إلى أن الموظفين المعنيين بالأمر لم يتم إعلامهم بهذا التوقف..

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