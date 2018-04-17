أجهزة منزلية تجسست على صاحبتها بدون ملل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



تمكنت الصحفية المتخصصة في التكنولوجيا "كشمير هيل" بأجهزة منزلية بسيطة من تحويل شقتها الصغيرة ذات الغرفة الواحدة إلى منزل ذكي، وخولت لهذه الاجهزة فرصة التجسس عليها، بعد ذلك بدأت في قياس مقدار المعلومات التي تجمعها الشركات المصنعة لهذه الأجهزة بواسطتها، وفق موقع (BBC).

ولك أن تتخيل حجم التجسس الذي حصل في منزل هذه الصحفية، بدأت قصة الخيانة من فرشاة الأسنان الذكية التي فضحتها عندما أهملت تنظيف أسنانها، أما جهاز التلفزيون فكشف أنها قضت يوما كاملا في مشاهدة البرامج..



أما جهاز الاتصال الصوتي الذكي أو (السماعة الذكية) فكان يتصل بشكل يومي بالشركة الأم وهي شركة "أمازون"، وهي أكبر مؤسسة في العالم للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، هذه الفترة التي عاشتها "كشمير" بهذه الطريقة كانت أشبه بالعيش في حالة مراقبة تجارية، كما أنها لاحظت أن هذه الأجهزة لم تمل نهائيا من مراقبتها ولو ساعة واحدة..

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