الحيوانات المحبوبة والأكثر شعبية.. ربما تواجه خطر الإنقراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هل لديك أدنى فكرة عن الحيوانات ذات الـ"كاريزما"؟ هي ببساطة الحيوانات الأكثر قوة وشراسة في قائمة الحيوانات الموجودة في الغابة وهي الأكثر شعبية بين جل الحيوانات، في المقابل أكدت دراسة جديدة أن أكثر الحيوانات المحبوبة والأكثر شعبية، هي أكثر عرضة لخطر الإنقراض مما كنا نعتقده في السابق..

في هذا الخضم، أشار مسح استقصائي إلى أن الكثير من الناس لا يدركون أن هذه الحيوانات التي يعتبرونها "ذات كاريزما" هي الأكثر تهديدا في البرية، ولعل كل أب يسعى ليأخذ أبنائه إلى حديقة الحيوانات لمشاهدة الفيلة والأسود والنمور، الفيلة، الزرافة، الفهد، الباندا، الفهد الصياد، الدب القطبي، الذئب، الغوريلا، والحيوانات التي يشاهدونها عادة في الأفلام الكرتونية والإعلانات، لكن للأسف هذه الحيوانات ستنقرض حينما يصيرون آباءا، لأن أخر مسح أشار أن لائحة الانقراض تشمل الأسود والفيلة والنمور والحيوانات الأخرى، وفق موقع "BBC".

كما يظن الباحثون أن انتشار هذه الحيوانات في وسائل الإعلام، ربما تجعل الناس يعتقدون أنهم في منأى عن الخطر، ونشرت نتائج هذه الدراسة التي أجراها فريق دولي من العلماء في دورية "PLOS Biolog" العلمية..

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