إصدار جديد من فايرفوكس يحمي هاتفك "الأيفون" من مواقع التتبع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت شركة البرمجيات الأميركية "موزيلا" إصداراً جديداً من برنامج تصفح الإنترنت "فايرفوكس" لأجهزة أبل العاملة بنظام التشغيل "آي أو إس"، يمنع مواقع الإنترنت من تتبع نشاط المستخدم على الإنترنت.

ويحتوي المتصفح "فايرفوكس" خياراً يعرف باسم "الحماية من التتبع" ويمنع تفعيل برامج التتبع الموجودة على مواقع الإنترنت والتابعة لناشري المواقع أو شركات الإعلانات وشركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وفيس بوك.

لكن الإصدار الجديد يتضمن تفعيل خيار الحماية من التتبع بشكل افتراضي على أجهزة أبل، حسب شركة "موزيلا".

يذكر أن الحماية من التتبع أصبحت خاصية تنتشر بصورة متزايدة بين برامج التصفح، فمثلا المتصفح "بريف" الذي طوره "برندن إيتش" الشريك المؤسس لشركة موزيلا يمنع كل برامج التتبع. ويستخدم المتصفح أبل "سفاري" تكنولوجيا تسمى المنع الذكي للتتبع.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت موزيلا تعتزم طرح إصدارات جديدة من المتصفح "فايرفوكس" بالخاصية الإضافية للأجهزة الأخرى أم لا، وإن كان هذا الأمر متوقعاً بصورة قوية.

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