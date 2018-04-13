ناسا تنشر فيديو لجولة افتراضية على سطح القمر

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

شرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو يصور جولة افتراضية للمناظر والمشاهد الطبيعية الشهيرة على سطح القمر.



الفيديو الذي تم تصويره وإخراجه يتكون من مجموعة من الصور التي تم التقاطها من المركبة الفضائية "Lunar Reconnaissance Orbiter".

وجرى تقديم الفيديو بدقة "4K" لتمنح المشاهد عرضا جيدا للمواقع التي تم تصويرها.

وصرح إيرني رايت، الموظف في قسم التصوير التابع للوكالة، بأن الفيديو يجمع عينة من الأماكن الشهيرة والمعروفة لمحبي وهواة مراقبة القمر، وهذه الصور تكون واضحة فقط من الفضاء.

يذكر بأن الفيديو يضم مشهدا لموقع هبوط سفينة الفضاء الأمريكية "أبولو 17" وجزءا من الطريق الذي سلكه رواد الفضاء في رحلة استغرقت ثلاثة أيام عام 1972.

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