بسبب براءة الإختراع.. شركة "آبل" تغرم بنصف مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يبدو أن شركة "أبل" ستدفع الكثير من أموالها للخروج من أزمة الغرامات المالية، فقد فرضت مؤخرا محكمة فدرالية في تكساس على شركة آبل دفع غرامة مالية قدرها 502.6 مليون دولار لصالح شركة "VirnetX"،

بتهمة انتهاك براءات اختراع تتعلق بتطبيقي "FaceTime" و"iMessage"..

هذه المعركة القانونية طالت بين الشركتين، فقد انطوت على دعاوى قضائية متعددة، وكان آخر التطورات بشأن هذه المعركة، في العام 2017، عندما أقرت المحكمة تغريم شركة آبل

439.7 مليون دولار، وهو القرار الذي استأنفته الشركة أيضا، وبعد حرب الإستئنافات وصلت الغرامة إلى 502.6 مليون دولار، مع العلم أن هذا الحكم معرض للإبطال بعد مراجعة محكمة الاستئناف في واشنطن للحكم..

يذكر أن شركة "VirnetX" رفعت قضيتها ضد آبل منذ ثماني سنوات، أي خلال عام 2010، عندما قالت الشركة المتخصصة في مجال براءات الاختراع، إن صانع "آيفون" قد انتهك أربع براءات اختراع تتعلق بالإتصال

عبر الإنترنت..

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