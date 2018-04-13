الكلاب الآلية تساعد مرضى العته

أخبار الآن | بورنموث - انجلترا (رويترز)

ذكرت عدة دورِ رعايةٍ لكبار السن في انجلترا أن الكلاب الآلية أظهرت فاعلية كبيرة في تخفيف حدة التوتر والقلق لدى النزلاء ممن يعانون العُته وهو اعتلالٌ يصيب الدماغ فيؤدي الى الفقدان المتدرج لوظائف معينة وبالاخص الذاكرة.

وقال مختصون إن تجربة الكلب الآلي اظهرت أنه يقلل مستويات التوتر، ويحفز الذاكرة َ ويشجعُ أيضا على كثير من التفاعل الاجتماعي، واسترجاع الذكريات.

من أسعد ذكريات رون جرانثام هي الأيام التي كان يذهب فيها لصيد السمك مصطحبا كلبه المحبوب سبوت. والآن تعود تلك الذكريات إلى الحياة مع صديقه الجديد المقرب بيسكت.. الكلب الآلي.

ويعيش جرانثام البالغ من العمر 99 عاما في تيمبلتون هاوس وهي دار بريطانية للرعاية جلبت بيسكت. ويقول الموظفون هناك إن الكلاب حتى وإن كانت آلية يمكنها أن تساعد في استعادة النزلاء للذكريات وتحفزهم لبدء أحاديث مع من يقومون على رعايتهم.

وقالت ديانا بارنز مديرة دار الرعاية لرويترز "اكتشفت اليوم أن رون كان معتادا على أن يذهب لصيد السمك بعد أن ينتهي من عمله ويصطحب كلبه معه عبر الحقول وهو يصطاد... لم نكن نعلم ذلك من قبل. وبالتالي من الواضح أن الكلب أعاد ذكريات يمكنهم استعادتها وحكيها لنا".

ويشبه الكلب الآلي بيسكت كلبا من فصيلة لابرادودل الهجينة. والكلب مزود بحساسات في أماكن متعددة من جسده تمكنه من الاستجابة لتفاعل البشر معه.

ويقول سيمون بيرد نائب الرئيس التنفيذي لشركة كير ساوث التي تمتلك تمبلتون هاوس وعدة دور رعاية أخرى في جنوب انجلترا إن فاعلية بيسكت ظهرت بالتحديد في تخفيف حدة التوتر والقلق لدى النزلاء ممن يعانون العته.

وأضاف "إنه يقلل مستويات التوتر. ويحفز الذاكرة بالفعل ويشجع أيضا على الكثير من التفاعل الاجتماعي، واستعادة واسترجاع الذكريات".

ذكرت عدة دور رعاية لكبار السن في انجلترا إن الكلاب الآلية أظهرت فاعلية كبيرة في تخفيف حدة التوتر والقلق لدى النزلاء ممن يعانون العته و هي اعتلال يصيب الدماغ فيؤدي الى الفقدان المتدرج لوظائف عقلية معينة وبالاخص الذاكرة. و قال مختصون إن تجربة الكلب الآلي اظهرت انه يقلل مستويات التوتر. ويحفز الذاكرة بالفعل ويشجع أيضا على الكثير من التفاعل الاجتماعي، واستعادة واسترجاع الذكريات".

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