هل يتوقف وعي الإنسان بعد الموت؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هل تعتقد بإمكانية بقاء أحد أعضاء الإنسان على قيد الحياة بعد الموت، طبعا هو أمر مستبعد جدا! لكن هل هناك دلائل علمية حيال هذا الأمر؟

في هذا الخضم أجرى علماء من الولايات المتحدة وألمانيا تجربة طموحة جدا، حيث تلقوا بفضل الكثير من الأبحاث معلومات فريدة عن نشاط الدماغ في الحياة ولحظة الموت وبعدها مباشرة..

اشترك الباحثون الذين اشتركوا في هذا المشروع الدولي، ثم حصلوا على إمكانية متابعة نشاط دماغ الناس في لحظة الوفاة، حيث تابعوا 9 مرضى ميؤوس من حالتهم الصحية، كان من المتوقع موتهم في أي لحظة، من خلال هذا الإنجاز تم التوصل إلى معلومات قيمة جدا، حيث اكتشف العلماء في هذه التجربة أدلة غير مباشرة على إمكانية استمرار الحياة بعد موت جسم الإنسان، وفق Vistanews.

هذا الاكتشاف، اعتمد العلماء فيه على رصدهم زخما (نبضا) كهربائيا قويا منبعثا من دماغ الشخص الميت، فبعد وفاة الشخص.. من المرجح أن تصبح هذه الإشارات أقوى، حيث أطلقوا عليها إسم "انتشار الاكتئاب" وهي تصبح مكثفة وأقوى مما كانت عليه في الحياة، لذلك توصل العلماء إلى أن نظرية وجود الحياة بعد الموت هي ليست عبثية وليس لها أساس.. كما يذكر أن العديد من العلماء واثقون من أن وعي الإنسان لا يتوقف بشكل مطلق بعد الموت..

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