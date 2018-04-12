خاصية اللحظات على تويتر تتيح لمستخدميها تنسيق المحتوى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (محمد الأمير)

أطلقت شركة تويتر عام 2015 خاصية اللحظات لتقدم لمستخدميها محتوى موقع التدوين الشهير في شكل قصة تحكيها تغريدات المستخدمين قبل 3 سنوات على المستوى العالمي.

وكشفت رئيسة تحرير لحظات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة عبد الوهاب في حوار مع تلفزيون الآن أن أكثر المتفاعلين مع هذه الخدمة من جمهور الشباب، وأن أكثر اللحظات شعبية تلك التي تتناول أخبارا فنية أو رياضية.

وذكرت عبد الوهاب أن نحو 80% من جمهور لحظات تويتر منذ إطلاق الخدمة في 2016 لا تتعدى أعمارهم 25 عاما.

ويأتي على رأس النجوم الأكثر شعبية بين جمهور اللحظات الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، الذي يشتهر بتغريداته الطريفة ومشاكسته لغيره من نجوم الفن والرياضة في مصر أو العالم العربي.

وشرحت رئيسة تحرير قسم أسلوب الحياة في ياهو الشرق الأوسط سابقا العناصر التي تضمن نجاح أي لحظة ينتجها حساب على تويتر سواء كان حسابا رسميا لجهة إعلامية أو مستخدم.

كما أوضحت الأسس التي يتبعها فريقها التحرير في نشر أي محتوى باحترام عادات وتقاليد المستخدم العربي، مشيرة إلى أن دور الفريق يقتصر على البحث عن التغريدات المرتبطة بحدث معين وربطها معا لتحكي قصة وليس التغريد لإنتاج اللحظة.

اقرا ايضا

FOCUS ميزة جديدة يطلقتها انستغرام