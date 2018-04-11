علماء يكتشفون مجالا مغناطيسيا جديدا حول كوكبنا

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



ساهمت 4 سنوات من البيانات التي تم جمعها من قبل بعثة Swarm التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في رسم خريطة المجال المغناطيسي "الآخر"، حيث أظهرت ثلاثة من الأقمار الصناعية التي تدرس المجال المغناطيسي لكوكب الأرض، تفاصيل عن التمدد المستمر لحقل مغناطيسي، والذي ينتج عنه المد والجزر في المحيط.

ويساعد هذا المجال البشر على بناء نماذج أفضل حول ظاهرة الاحتباس الحراري، في هذا الخصوص قدم الفيزيائي "نيلس أولسن" من جامعة الدنمارك التقنية النتائج المفاجئة في اجتماع الاتحاد الأوروبي للعلوم الجيولوجية هذا العام في فيينا، موضحا كيف تمكن فريق من الباحثين من تقديم تفاصيل عن هذا المجال..





وأثارت التفاصيل المطروحة إعجاب علماء الفضاء لما قدمته من تفاصيل غنية حول هذا المجال، الذي يتحكم فعلا في عامل المد والجزر، وفق موقع "sciencealert"..

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