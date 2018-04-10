هل تضرب عاصفة شمسية الأرض قريبا؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

حذر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) هذا الأسبوع من احتمال حدوث عاصفة شمسية، والذي يعرف بـ "اضطراب في المجال المغناطيسي للأرض" والناجم أساسا عن تغيرات في الرياح الشمسية على الأرض.. هذه العاصفة يحتمل أن تتسبب بأضرار في إمدادات الطاقة وتشوش الأقمار الاصطناعية..

في التفاصيل، أصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تقريرا بخصوص عاصفة جيومغناطيسية (G1) يومي الثلاثاء والأربعاء. وقالت صحيفة (SWPC) على موقعها الالكتروني، الأحد أن السبب في قدوم هذه العاصفة، يرجع لوصول تيار ذات سرعة عالية الى القطب الإيجابي السداسي، وفق موقع (foxnews).

وكتب "أليكس يونغ" المدير المساعد للعلوم في قسم علوم الفيزياء الشمسية في مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، في تقرير له نُشر يوم الاثنين 9 أبريل/ نيسان، أنه لوحظ وجود ثلاثة ثقوب إكليلية كبيرة على مستوى الشمس"، والذي يوضح بالتفصيل المجال المغناطيسي للشمس خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف "يونغ" في تقريره: " هناك مجالات مفتوحة من المجال المغناطيسي، منها تندفع الرياح الشمسية عالية السرعة إلى الفضاء، فهذه الرياح، إذا تفاعلت مع الغلاف المغناطيسي للأرض يمكن أن تتسبب في حدوث شقوق بالقرب من القطبين"..

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