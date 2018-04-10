"حوت العنبر" ينفق على ضفاف إسبانبا.. والمذنب بشري!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



يكاد يصل التأثير البشري على الطبيعة لأقصى حدوده عبر سلوكات غير مسؤولة نهائيا، في إسبانيا عثرت السلطات على حوت نافق على سواحلها الجنوبية وبالتحديد على ضفاف مدينة "مورسيا"..

هذا الحوت الملقب بحوت العنبر، نفق نتيجة تأثره بمواد بلاستيكية وجدت في معدته، وهو ما أثر فعليا بمياه البحر والكائنات الموجودة داخله، حيث وجد الأطباء أكياسا بلاستيكية، وأجزاء من شباك صيد وحبال، إضافة لعلب معدنية، للأسف أكلها حوت العنبر الذي يبلغ طوله 10 أمتار، واستقرت في أمعائه وفق موقع sciencealert..

وبعد نفوق هذا الحوت على شواطئ "كابو دي بالوس" بمدينة مورسيا الإسبانية في فبراير/ شباط ، قام الأطباء ببحث أسباب وفاته في مركز "إيل فال" للحياة البرية، فجاءت نتيجة التشريح مخيبة لأمل، حيث تعرض الجهاز الهضمي للحوت للانسداد بسبب دخول المواد البلاستيكية التي ابتلعها، وهو الشيء الذي أدى إلى وفاتها لاحقا..



وقال "كونسويلو روساورو"، مدير قسم الحياة الطبيعية في حكومة مدينة مورسيا: "هذه المشكلة ليست غريبة على مقاطعة مورسيا، ويجب علينا معالجتها بعمليات التنظيف وتوعية السكان"..

الجدير بالذكر أن القطع البلاستيكية الصغيرة جدا التي تغوص إلى أعماق البحار مقلقة جدا، لأن هذه القطع البلاستيكية الصغيرة تجذب المواد السامة مثل الكلور والملوثات الأخرى، كما تشكل تهديدا حقيقيا للحيتان وأسماك القرش، حتى لو لم تتغدى عليها، فهي تأكل الأسماك الصغيرة التي تعرضت للتسمم من قبل!

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