هل أنهت مواقع التواصل زمن الخصوصية؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)



من منا لا يملك حسابا خاصا بهِ على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي ؟ ومن منا لا يشاركُ اصدقاءهُ الصورَ واللحظات الجميلة ؟ اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تحتلُ حيزا كبيرا في حياتنا... نقضي وقتا طويلا من يومنا نتصفحُ ونشاركُ ونتابعُ اخرَ التطورات على الصعيدين الشخصي والعالمي.. لكن هل هذهِ المواقع امنة تماما ؟



ماذا عن خصوصيتك ؟ وهل تفترضُ أن بإمكانكَ أن تفعلَ ما تريد دونَ أن يراقبك أحد؟ لقد انتهى هذا الأمر إلى غيرِ رجعة، فأحدُ أهمِ التحديات التي برزت في عصرنا الحالي هو كيف يمكننا أن نتأكدَ من سلامةِ الخصوصية.

فضيحة تسريبِ بياناتِ أكثر من 50 مليونِ حسابٍ على فيسبوك مؤخرا، اثارت القلقَ بشأنِ خصوصية المُستخدمين، لاسيّما أن المواقع الإلكترونية، وتحديدًا الشبكات الاجتماعية، لا تتوانى في توظيفِ التقنيات الحديثة لمعرفةِ أدقِ التفاصيلِ عن روادِ الإنترنت.



وبين تتبّع المواقع الجغرافية للمُستخدمين وأنواع الموسيقى المُفضّلة لديهم وحالتهم العاطفية، الى عمليات بحثك على كافة الأجهزة التي تستخدمها.. الى تخزين رسالة نصيّة أو صوتية أرسلتها أو استلمتها عبر مِنصتها الاجتماعية، فضلًا عن تسجيل كافة جهات الاتصال على هاتفك... جميعها امور مكشوفة لمواقع التواصل الاجتماعي، للحديث اكثر حول الموضوع ينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعية من عمان د. أشرف بني محمد خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية..



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