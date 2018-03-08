هل خالفت سماء فرنسا الطبيعة.. وندفت ثلجا بلاستيكيا؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

قد نشعر ببهجة عارمة عند سقوط الثلوج ونحن في منطقة جبلية، خصوصا حينما تسقط مثل الندف فاقعة البياض، لكن ماذا لو نزلت هذه الندف من السماء وهي أقرب منها لمادة بلاستيكية، "بل أكثر من ذلك.. حينما قربت النار منها، علتها سحابة سوداء وانطلقت منها رائحة شبيهة باحتراق البلاستيك.. كما أنها لم تذب تلقائيا مثل قطع الثلج بمجرد اقتراب النار منها..

في التفاصيل.. ظهرت هذه "الندف البلاستيكية" في إحدى المناطق الفرنسية، كما تم تداول الفيديو الذي يوضح هذه الظاهرة بشكل واسع، وهي ظاهرة ربما تم الحديث بشأنها على نحو واسع، وأثبتها بعض الفرنسيون عبر الفيديوهات، وفق صحيفة "le monde" الفرنسية..





مع العلم.. أن هذه الظاهرة لا تعد سابقة من نوعها، فقد حدثت قبل سنوات في بعض الولايات الأمريكية، أما التبرير العلمي فقد لخص الظاهرة بتفسير واحد، وهو أن العلامات السوداء التي تعلو تلك الندف هي قادمة من الاحتراق غير الكامل للغاز الخفيف، وهو ما يؤجج رائحة الاحتراق، أما غياب قطرات المياه فهو راجع لعامل التبخر، والباقي يتم امتصاصه من قبل كرة الثلج.. وهو التفسير العلمي الذي يفند ظاهرة سقوط "ثلج بلاستيكي"..







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