البنتاغون يستعين بغوغل لتحسين قدرات طائرات "الدرونز"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلنت شركة "غوغل" أن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، تستخدم إحدى تقنياتها لتحسين قدرات الطائرات من دون طيار المعروفة بـ"الدرونز".

واضافت الشركة ان هذة التقنية تستخدم في تحليل الأجسام في الصور التي تلتقطها الطائرات المسيرة بصورة تلقائية.

هذا وأعرب العديد من موظفين غوغل عن غضبهم إزاء استخدام هذه التكنولوجيا في أغراض عسكرية.

ويستعمل مشروع "مافن" الذي تديره وزارة الدفاع الأميركية تكنولوجيا TensorFlow لتحليل كم ضخم من الصور التي تجمعها الطائرات الأمريكية دون طيار حول العالم.

وأطلق البنتاغون مشروع "مافن" العام الماضي من أجل تحليل الصور التي تجمعها الدرونز، بالاستعانة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

ويعد TensorFlow أحد تطبيقات التعلم الآلي التي تسمح للحواسيب بكيفية التعرف على الأشياء في الفيديوهات، لوجود لوغاريتمات تستطيع تحديد السيارات والأشجار وتزيد من قدرة الإنسان المحدودة على تحديد الأجسام الخطيرة في العدد الهائل من الفيديوهات الذي يصل يوميا إلى البنتاغون.

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