59% من الأمريكيين يعتقدون بسهولة التخلي عن شبكات التواصل

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو الأمريكي لدراسات الرأي العام أن 59% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة يعتقدون أن التخلي عن فيس بوك وإنستغرام وفيس بوك وغيرها من الشبكات الاجتماعية ليس صعباً.

وقال 14% فقط ممن شملهم مسح "بيو" إن الإقلاع عن وسائل التواصل الاجتماعي سيكون "صعبا للغاية".

في حين اعترف 40% منهم بأنهم سيواجهون مشكلة في الإقلاع عن استخدامها.

كانت نتائج المسح السابق الذي أجراه معهد "بيو" حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عام 2014 قد أشارت إلى أن 28% من المستخدمين قالوا إن التخلي عن مواقع التواصل الاجتماعي سيكون مشكلة.

في الوقت نفسه أشارت دراسة "بيو" الأخيرة إلى أن 74% من مستخدمي موقع فيس بوك في أمريكا يستخدمونه بصورة يومية.

وقال 63% من مستخدمي تطبيق التواصل "سناب شات" إنهم يستخدمونه بصورة يومية وقال 60% من مستخدمي موقع "إنستجرام" إنهم يستخدمونه بصورة يومية.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايد المخاوف من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك خلق مشاعر عدم السعادة وتزايد الغيرة بين الناس.

وأشارت دراسة إلى أن موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" يؤدي إلى مشاعر ضارة لدى المستخدمين.

وقبل أيام أظهرت دراسة أجرتها شركة التأمين الصحي "دي.أيه.كيه" في ألمانيا إن حوالي 100 ألف مرافق أصيبوا بإدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

"إيزي".. القط صاحب الوجه الأكثر تعبيرا على مواقع التواصل