"تويتر" يطلق ميزة علامات مرجعية جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت شركة تويتر إطلاقَ ميزةِ علاماتٍ مرجعيةٍ جديدة للتغريداتْ، وأوضحت الشركة أنه يمكنُ للمستخدم استعمالُ العلاماتِ المرجعية عند الرغبة ِفي قراءةِ تغريدات في وقت لاحق أو تخزين ِ أحد الروابط.

وأشارت خدمة التدوين المصغر أن وظيفة العلامات المرجعية الجديدة تختلف عن علامة "أعجبني" من خلال أنها تكون شخصية ولا تظهر للمستخدمين الآخرين.

ولكي يتمكن المستخدم من وضع علامة مرجعية، فإنه يتعين عليه النقر على أيقونة المشاركة Share أسفل التغريدة، وبعد ذلك اختيار بند إضافة التغريدة إلى العلامات المرجعية Add tweet to bookmarks.

يشار إلى أن زر "مشاركة" الجديد، سيسمح أيضا للمستخدمين بإرسال التغريدات عبر رسالة خاصة أو مشاركة التغريدات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه سيتم إطلاق الوظيفة الجديدة تدريجياً لجميع مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة سواء بواسطة تطبيقات الأجهزة الجوالة أو في متصفح الويب.

ولطالما طالب مستخدمو تويتر بوجود مثل هذه الخاصية، حيث أن طرق حفظ التغريدات قبلها، كانت عبر الضغط على أحد المفتاحين "إعجاب" أو "تفضيل" بشكل عام، وهو ما قد يبدو غير ملائم لشريحة واسعة من المستخدمين.

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