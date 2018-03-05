"آبل" تزود ساعاتها الذكية بتقنيات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تقدمت شركة آبل ببراءة اختراع جديدة لمحفظة ذكية صغيرة قادرة على شحن ساعات .Apple Watch

وتحتوي هذه المحفظة على جيبين، الأول مخصص لهيكل الساعة الأساسي، والثاني يتسع لحزام الساعة، ويمكن شحن بطاريتها باستخدام شواحن هواتف آبل التقليدية.

وتشير التسريبات إلى أن الاختراع الجديد يشبه من حيث المبدأ العلبة التي تحفظ فيها سماعات AirPods التي طرحتها آبل، وبإمكانه شحن ساعات Apple Watch عدة مرات.

ويتوقع الخبراء في آبل أن تلقى المحفظة الجديدة رواجا كبيرا في الأسواق، خصوصا أن شحنها يكفي لاستخدامها 3 أيام أو أكثر، ما يمكن مستخدمي ساعات آبل الذكية من الاعتماد عليها أثناء السفر والرحلات

البعيدة.

وفي سياق اخر تستعد شركة آبل لإطلاق ثلاث هواتف آيفون جديدة في 2018، بحسب ماذكر موقع بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة في الشركة، من بينها أكبر هاتف آيفون على الإطلاق. بالإضافة إلى نسخة محدثة من آيفون X وكذلك جهاز آيفون Х بسعر أرخص مع بعض من المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي.

وأوضح المصدر أن آبل، بهذه الخطوة، تحاول إرضاء المستخدمين، الذين ينتظرون من الجهاز الشهير تنفيذ مهام متعددة وبأسعار مقبولة. وأضاف، أن أكبر هاتف للشركة، الذي يحمل اسم D33، سيحصل على شاشة 6.5 بوصة وبدقة عرض تبلغ 1242x2688 وبتقنية OLED. وبالإضافة إلى ذلك، سيملك الجهاز ماسحا للوجه Face ID لفتح الشاشة ولإجراء المدفوعات.

ومن المتوقع أن آيفون الكبير وجهاز آيفون X المحدث سيستخدمان معالج A12 الجديد، وستبقى حواف الهاتفين مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ومن المفترض أن كلا النموذجين سيحصلان على اللون الذهبي.

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