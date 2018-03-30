في أمريكا الشمالية.. علماء يعثرون على أقدم آثار بشرية

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يرغب الباحثون في دراسة المزيد عن الطريقة والمدة التي عاشها الإنسان قديما، حيث يوجد الكثير من الأسرار الغامضة حول هذا الاكتشاف، وهناك بقع من العالم تختزن الكثير من الأسرار..

على جزيرة على ساحل مقاطعة "بريتيش كولومبيا" في غرب كندا، اكتشفت آثار أقدام بشرية تعود لحوالى 13 ألف سنة، وهو مما يجعلها تصنف كأقدم اكتشاف في أمريكا الشمالية على وفق ما أظهرت الدراسة.

تم تحليل هذه الاثار، فتم التوصل على الأرجح، أنها ترجع إلى بالغين وطفل كانوا يسيرون حفاة على أرض صلصالية في جزيرة كالفيرت شمال شرق "فانكوفر"، حسب ما أوضح معدو الدراسة التي نشرت في مجلة "بلوس وان"..

تفيد الدراسة أن "البشر كانوا متواجدين على ساحل مقاطعة بريتيش كولومبيا قبل حوالى 13 الف سنة وكانت المنطقة حينها خالية من الجليد حتى قبل نهاية الحقبة الجليدية الاخيرة على القارة التي تعود الى 11700 سنة"

الجدير بالذكر أن 29 أثرا لأقدام في رواسب خلال حفريات أجريت بين عامي 2014 و2016، وفق ما أوضح المشرف الرئيسي على الدراسة "دانكن ماكلارن" أستاذ الأنتروبولوجيا في معهد هايمي التابع لجامعة "فيكتوريا" في مقاطعة "بريتيش كولومبيا"..

وقال الباحثون أن هذا الاكتشاف يدعم فرضية يعتمدها عدد متزايد من الباحثين ومفادها "أن البشر الاوائل وصلوا إلى أمريكا الشمالية من آسيا عابرين ممرا بريا على امتداد الساحل المتحرر من الجليد وصولا الى مقاطعة بريتيش كولمبيا"..

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