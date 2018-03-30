أكثر من 4 آلاف قمر صناعي لتوفير الإنترنت للعالم

... "سبايس اكس" تنجح في مهمة تاريخية لاطلاق صاروخ نحو الفضاء واستعادته أطلقت مجموعة "سبيس إكس" الأميركية صاروخ "فالكون 9" بنجاح، وعلى متنه 11 قمرا صناعيا، إلى الفضاء الخارجي، وتمكنت أيضا في حدث هو الأول من نوعه، من استعادة الطابق الأول من هذا الصاروخ الذي حط بسلام على اليابسة.

... رياح عاتية في فلوريدا تلغي إطلاق صاروخ "سبيس إكس" أرجأت شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (سبيس إكس) إطلاق صاروخ من المقرر أن يحمل قمرا صناعيا تجاريا للاتصالات في المدار بسبب الرياح الشديدة في موقع الإطلاق بولاية فلوريدا.

... تجبر ابنتها المراهقة على الحمل “نيابة” عنها نقلت وسائل إعلام بريطانية بأن محكمة قضت بعقوبة السجن خمس سنوات على أم أجبرت ابنتها المراهقة على التلقيح الصناعي لتحقيق حلمها بإنجاب طفل رابع.

... أسوأ أسبوع في تاريخ فيسبوك مع خسارة بقيمة 58 مليار دولار بعد فضيحة فيسبوك الأخيرة، يواصل المستثمرون بيع أسهمهم في الموقع الشهير، فيما علقت شركات عالمية نشر إعلاناتها على منصة فيسبوك.

... بعد موجة الإنتقادات.. "فيسبوك" يعلن عن أدوات جديدة للخصوصية تعمل إدارة "فيسبوك" حاليا على إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة، وذلك في محاولة لـ"تمكين المستخدمين من التحكم في خصوصيتهم"