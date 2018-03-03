تقنية جديدة تحول iPhone X إلى حفرة عميقة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تم تداوله على نطاق واسع لتقنية جديدة تحول جهاز آيفون X إلى حفرة عميقة.

التصميم الذي ابتكره أحد الفنانين المهتمين بالتصميمات ثلاثية الأبعاد، يعتمد على تقنية آيفون X في تتبع حركة الرأس... وينصح المبتكر بالنظر إلى الشاشة بعين واحدة من أجل تحقيق أفضل نتيجة.

وقال المصمم انه تم تقديم التطبيق حاليا للدخول في المتجر ويجري مراجعته من قبل شركة آبل، كما هو الإجراء القياسي لتطبيقات جديدة.

هذا وتراجعت مبيعات شركة أبل الأمريكية من الهواتف الذكية آي فون، في الشهر الأخير من 2017 مقارنة بنفس الشهر من 2016، ومع هذا ارتفعت أرباح الشركة بفضل ارتفاع أسعار الهواتف.

وأعلنت الشركة عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 20 مليار دولار أمريكي، بفضل النمو القوي الذي حققته في اليابان وأوروبا.

وكشفت النتائج عن أولى مؤشرات ارتفاع مبيعات هاتف آي فون X باهظ الثمن...وقال رئيس أبل تيم كوك، إن مبيعات هذا الهاتف تخطت توقعات الشركة ويبدأ سعره من 1000 دولار.

وقال كوك إن هذا الهدف الذي أطلقته الشركة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي في الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق هواتف آى فون، تربع على قيمة مبيعات الهواتف كل أسبوع.

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