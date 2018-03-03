آبل تزود ساعاتها الذكية بتقنيات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تقدمت آبل ببراءةِ اختراعٍ جديدة لمحفظةٍ ذكية صغيرة قادرةٍ على شحنِ ساعات Apple Watch.



وتشيرُ التسريبات إلى أن "الاختراعَ الجديد يشبهُ من حيث المبدأ العلبة التي تُحفظُ فيها سماعاتُ AirPods التي طرحتها آبل، وبإمكانهِ شحنُ ساعاتِ Apple Watch عدة مرات".



ويتوقع الخبراء في آبل أن تلقى المحفظة الجديدة رواجا كبيرا في الأسواق، خصوصا أن شحنها يكفي لاستخدامها 3 أيام أو أكثر، ما يمكن مستخدمي ساعات آبل الذكية من الاعتماد عليها أثناء السفر والرحلات البعيدة.



وتحوي هذه المحفظة على جيبين، الأول مخصص لهيكل الساعة الأساسي، والثاني يتسع لحزام الساعة، ويمكن شحن بطاريتها باستخدام شواحن هواتف آبل التقليدية



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